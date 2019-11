CONTENUTI DELLA PAGINA

LSU: CON LEGGE VOTATA ALL’UNANIMITA’ IN CONSIGLIO SOLUZIONE PER 320 LAVORATORI

Lavoratori Socialmente Utili, votato oggi dalla Pisana il testo di legge su emendamenti della Giunta del Lazio detta nuove e definitive regole per la gestione del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili. L’obiettivo è quello di svuotare completamente entro il 2022 il bacino regionale