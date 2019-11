CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: BENE APPROVAZIONE IN CONSIGLIO LEGGE SU TECNICHE SALVAVITA





Il Consiglio regionale questa mattina ha approvato all’unanimità una legge importante per la promozione delle tecniche salvavita. Dare massima diffusione alle tecniche per la disostruzione delle vie aeree o della rianimazione cardiopolmonare ad esempio può salvare vite umane