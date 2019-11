CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: APPROVATO IL PIANO PER LA SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI A AMIANTO





Approvato il piano per la sorveglianza dei lavoratori ex esposti a amianto: recependo l’intesa tra il Governo e le Regioni sull’adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto: percorsi facilitati a prestazioni e esenzione ticket per 4.800 soggetti interessati