VACCINO ANTINFLUENZALE: CONSEGNATE OLTRE 1 MILIONE DI DOSI





Ad oggi la Regione Lazio ha già consegnato alle Asl circa 1 milione e 30 mila dosi di vaccino antinfluenzale con un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato (+5,4% ovvero + 53 mila dosi). L’attività del virus influenzale sta aumentando la propria incidenza. L’invito alle persone è quello di vaccinarsi, soprattutto per chi è over 65 e per il personale sanitario