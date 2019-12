CONTENUTI DELLA PAGINA

AMATRICE: INAUGURATA NUOVA SEDE DELLA “CASA DELLE DONNE”





Inaugurata questa mattina ad Amatrice, nella frazione di Torrita, la nuova sede dell’Associazione “Casa delle Donne di Amatrice & frazioni. La Casa ospiterà laboratori di formazione per tessitura, feltro, ceramica e cucina; le donne del territorio, e non solo, potranno imparare nuove professioni e riconoscervi un punto di riferimento importante per la loro autodeterminazione