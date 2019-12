Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

UNIVERSITÀ: BORSE DI STUDIO A 24.537 STUDENTI, 2MILA IN PIU’ RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE





Per l’anno accademico 2019-2020 la Regione Lazio e DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, garantiscono il pagamento di 24.537 borse studio, pari al 100% degli studenti risultati idonei. Rispetto allo scorso anno, le borse sono circa 2 mila in più. . Mai, prima di quest’anno, la Regione Lazio aveva effettuato uno stanziamento di questa portata