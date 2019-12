SCUOLA E LAVORO: PUBBLICATI DUE NUOVI BANDI DA 5,5 MILIONI

Aiutare i ragazzi che hanno terminato il percorso di Istruzione e Formazione Professionale ad aprire un’attività: la Regione ha ideato un bando da 2 milioni di euro dedicato ai diplomati da non oltre 2 anni che prevede contributi a fondo perduto da 30mila ai 100mila euro per l’apertura di un’attività in proprio in forma singola o associata. L’obiettivo è completare l’offerta del percorso di formazione con il percorso lavorativo: presto nuove risorse, pari a 3,5 milioni di euro, per iniziative dedicate agli studenti degli IeFP e dei trienni delle scuole di secondo grado

04/12/2019 -

: la Regione ha ideato un bando da 2 milioni di euro dedicato ai diplomati da non oltre 2 anni che prevede contributi a fondo perduto da 30mila ai 100mila euro per l’apertura di un’attività in proprio in forma singola o associata.: gli IeFp (percorsi di istruzione e formazione professionale) sono già indirizzati all’acquisizione di competenze direttamente spendibili nel mondo lavorativo, ma quello che a volte manca ai giovani è il capitale iniziale per l’auto impresa. Il bando è dunque un intervento mirato e costituisce una novità assoluta per questa platea.per progetti di laboratorio e apprendimento in situazioni lavorative. Le risorse sono state previste anche nell’ottica di unapiù generale: evitare l’abbandono scolastico, favorire esperienze culturali e sociali anche fuori dalla struttura scolastica, nonché permettere un approccio consapevole al web individuando opportunità e rischi.“Con questo nuovo programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole - che per la prima volta coinvolge interamente gli IeFp e che per taluni progetti coinvolge anche le superiori di primo grado - miriamo a innalzare la qualità dell’offerta formativa e di istruzione, stimolando iniziative in grado di accrescere le opportunità e la conoscenza e la consapevolezza critica degli alunni” - Così in una nota, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.