258 i vincitori del concorso pubblico per infermiere a tempo indeterminato che vede l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea come azienda capofila. Una grande partecipazione per un concorso molto atteso. Si tratta del principale concorso pubblico per infermieri a livello nazionale. Sono stati dichiarati idonei e in graduatoria 7.472 partecipanti (compresi i 258 vincitori)

12/12/2019 -

La graduatoria degli idonei verrà ora utilizzata nel triennio per colmare i fabbisogni delle Asl e aziende ospedaliere regionali, mentre i vincitori entreranno in servizio già dalle prossime settimane. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le strutture e il personale del Sistema sanitario regionale per avere espletato le procedure concorsuali in tempi rapidi. Stiamo mettendo in campo uno sforzo organizzativo molto importante, torniamo a fare i concorsi pubblici per migliorare la qualità dei servizi e dare certezze lavorative al personale sanitario del Lazio”.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà pubblicata sul portale dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea.

“In totale sono pervenute circa 29 mila domande di partecipazione. Il 3 giugno scorso presso la Fiera di Roma è iniziata la prima prova del concorso, mentre gli ultimi colloqui della prova orale si sono tenuti il 20 novembre concludendo le procedure in 6 mesi - così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, che ha aggiunto: hanno partecipato all’organizzazione del concorso 90 unità di personale ai quali va un sincero ringraziamento”.



“Abbiamo concluso in tempi record il principale concorso nazionale per reclutare e selezionare infermieri. Il Sistema sanitario regionale ha bisogno di energie nuove attraverso una nuova stagione di concorsi pubblici. Rivolgo i migliori auguri ai vincitori ed un sincero in bocca al lupo a tutti gli idonei. Un ringraziamento particolare va poi a tutti gli operatori che hanno consentito in tempi rapidi lo svolgimento delle procedure concorsuali - così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: con determinazione e soprattutto grazie a una corretta programmazione stiamo raggiungendo gli obiettivi per avere servizi sempre più puntuali, moderni ed efficienti. Il Lazio cambia anche così”.