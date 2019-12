CONTENUTI DELLA PAGINA

SISMA: 380MILA EURO PER RILANCIO ECONOMICO DEI COMUNI DELL’AREA COLPITA DAL CRATERE





Dalla Regione ulteriori 380.000 euro a sostegno di azioni di sistema dei sei Comuni del cratere sismico, tra quelli promotori di progetti di Reti di Imprese e beneficiari del relativo avviso pubblico. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta Regionale