LAVORO: OCCUPAZIONE NEL LAZIO AL 62,2%, RECORD STORICO REGIONALE





Secondo L’Istat sono 2 milioni 419mila gli occupati nel Lazio, pari al 62,2%. È il tasso di occupazione più alto di sempre a livello regionale ed è anche un valore particolarmente significativo rispetto alla media italiana, che registra un 59,4%. Non aumenta solo l’occupazione: diminuisce anche la disoccupazione, anche qui registrando un valore record. Nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione, infatti, è sceso all’8,1%, il valore più basso dal 2008