COTRAL, LA FLOTTA SI RINNOVA ANCORA: 500 NUOVI BUS IN ARRIVO ENTRO LA FINE DEL 2020





Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’Assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri e alla Presidente di Cotral, Amalia Colaceci ha presentato i nuovi autobus della flotta Cotral. Nel Lazio entro il 2020 1000 ci saranno nuovi autobus ecologici e di ultima generazione oltre ai 500 già consegnati