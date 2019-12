CONTENUTI DELLA PAGINA

LA DIGA GREEN SU TEVERE: IN UN MESE RIMOSSI DAL FIUME 500 KG DI PLASTICA





Grazie alla nuova diga green in un mese sono stati rimossi dal Tevere quasi 500 kg di plastica e rifiuti. Imballaggi, seggiolini da auto per i bambini, giacche, palloni, sedie a sdraio. Un esperimento in difesa dell’ambiente molto positivo che andrà avanti