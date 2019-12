Prorogato il termine di trasmissione istanze per il Bando Plastic Free Scuole - Università

20/12/2019 -

Il 28 novembre sul BURL è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore di progetti per ridurre la diffusione dei rifiuti in plastica monouso al fine di modificare i modelli di consumo incoraggiando il recupero, il riuso e il riciclo.Gli Istituti scolastici pubblici di qualsiasi ordine e grado e le Università statali del Lazio potranno presentare la richiesta di contributi per la realizzazione di progetti “PLASTIC FREE”.Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.