SVILUPPO: BANDI DA 10 MLN PER INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE IMPRESE

Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio due bandi a favore di imprese e liberi professionisti: 10 milioni di euro di fondi europei del Por Fesr 2014-2020 per promuovere azioni di internazionalizzazione e digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del Lazio. Prosegue l’impegno della Regione a favore dell’economia del Lazio: i bandi vogliono aiutare le imprese del nostro territorio a riposizionarsi sulla frontiera dell’innovazione e della proiezione internazionale

30/12/2019 -

per promuovere azionie medie imprese (Mpmi) del Lazio.ed è pensato per concedere alle Mpmi (liberi professionisti inclusi) in forma singola o aggregata e che fanno investimenti per accedere ai mercati internazionali contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute. Si potranno presentare progetti a partire da 36mila euro, con un contributo massimo concedibile 200mila euro.per erogare contributi a fondo perduto del 40% delle spese per investimenti digitali di imprese (sempre Mpmi) o attività professionali singole o aggregate. Si potranno presentare progetti, riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali e soluzioni ICT che sostengano l’innovazione di processo e di prodotto, da minimo 50mila euro, mentre il contributo massimo concedibile è di 200mila euro.Le graduatorie provvisorie di questi ultimi bandi sono state pubblicate nelle scorse settimane, mentre la seconda finestra dell’avviso Voucher per l’Internazionalizzazione aprirà il 5 marzo prossimo.Il bando “Progetti di Internazionalizzazione” sarà aperto a partire dal 9 marzo dell’anno prossimo (si potranno compilare i formulari online già dal 18 febbraio), mentre il bando “Progetti di Innovazione Digitale” sarà aperto a partire dal 4 marzo dell’anno prossimo (si potranno compilare i formulari online già dal 5 febbraio). Dettagli, maggiori informazioni, i testi e le tempistiche per la partecipazione sono disponibili sul sito www.lazioeuropa.it “Prosegue l’impegno della Regione a favore dell’economia del Lazio. Questi bandi vogliono aiutare le imprese del nostro territorio a riposizionarsi sulla frontiera dell’innovazione e della proiezione internazionale e vanno a integrare quanto fatto, solo per rimanere agli ultimi mesi, con l’avviso Digital Impresa Lazio e con la prima finestra di quello per i Voucher per l’Internazionalizzazione” – così, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione.