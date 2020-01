CONTENUTI DELLA PAGINA

L’INVISIBILITÀ NON È UN SUPERPOTERE: AL WEGIL FOTO E LASTRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE





Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2020 al WeGil di Roma la mostra che rompe il silenzio su una delle più urgenti piaghe sociali dei nostri tempi. L’esposizione, di Fondazione Pangea e Reama Network, è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collaborazione con la Fondazione stessa, promotrice di Reama, la rete per l’Empowerment e l’auto mutuo aiuto per le donne vittime di violenza