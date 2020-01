CONTENUTI DELLA PAGINA

CULTURA: UN ACCORDO CON SMPI MAGELIS PER PROMUOVERE SCAMBI CULTURALI E PROFESSIONALI





Siglato alla Sede della Regione Lazio un accordo con Syndicat Mixte du Pôle Image Magelis (SMPI Magelis) e Regione Lazio, con la collaborazione della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio. Il protocollo intende promuovere gli scambi culturali e professionali tra la SMPI Magelis e la Regione Lazio nel settore dell’animazione, fumetti, riprese e videogiochi; garantendo supporto e collaborazione reciproca per la realizzazione di progetti comuni