CASE POPOLARI: PROROGATO IL BANDO, 21 MLN PER COMUNI E ATER





In merito all'avviso pubblico regionale per 21 milioni di euro destinati a finanziare progetti di nuove case popolari da parte delle Ater e dei Comuni del Lazio, si precisa che la Direzione regionale competente ha ricevuto questa mattina il benestare del Ministero delle Infrastrutture per la proroga del bando. Nei prossimi giorni, verrà pubblicato l’avviso di estensione dei termini di apertura del bando fino al prossimo 17 febbraio, in modo da consentire a tutte le amministrazioni locali interessate di partecipare con le proprie proposte