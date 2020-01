CONTENUTI DELLA PAGINA

ALTAROMA: UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI TALENTI CHE LA REGIONE SOSTIENE





Al via oggi la nuova edizione di Altaroma, la kermesse in programma a Roma fino al 26 gennaio dedicata alla moda e alle nuove proposte del made in Italy. La Regione sta collaborando in maniera molto strutturata con Altaroma, anche insieme a Lazio Innova. L’obiettivo è dare a tutti i giovani talenti, attraverso un percorso strutturato di accompagnamento, la possibilità di trasformare il genio e il talento in un'idea di impresa