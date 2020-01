Presentato il nuovo bando “progetti di innovazione digitale” per dare energia alle imprese del Lazio. Si può partecipare inviando la domanda tramite posta Pec a partire dal 4 marzo 2020

28/01/2020 -

Partirà a breve il bando “Progetti di Innovazione Digitale” che destina 5 milioni di euro da risorse POR FESR 2014–2020 alle micro, piccole e medie imprese o ai liberi professionisti che introducono tecnologie digitali e soluzioni ICT a sostegno dell’innovazione di processo e di prodotto.Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazioe il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economicoche introducano innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali come: digital marketing, e-commerce, prenotazione e pagamento, sistemi self scanning e self checkout, stampa 3D, internet of things, logistica, amministrazione e sicurezza digitale, sistemi integrati e altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto, con un massimo concedibile di 200 mila euro, nella misura del 40% dell’importo complessivo del Progetto ammesso.all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it , previa compilazione del formulario on-line sulla piattaforma telematicadi Lazio Innova.Il bando sarà aperto a partire dalle ore, ma si potranno compilare i formulari online su GeCoWEB già dal, fino alle ore. Maggiori informazioni, documentazione e dettagli su www.lazioeuropa.it “Prosegue l’azione del Programma Digital Impresa Lazio avviato dal mio predecessore Manzella per sensibilizzare e sostenere la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese – ha dichiarato– l’innovazione è un fattore chiave per rafforzare la competitività del nostro tessuto produttivo ed è importantissimo aiutare le imprese, anche quelle più piccole o dei settori più tradizionali, ad avere strumenti nuovi per affrontare questa sfida”.