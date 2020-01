CONTENUTI DELLA PAGINA

ECONOMIA: LAZIO PRIMA REGIONE ITALIANA PER CRESCITA NUMERO IMPRESE





Nel 2019 il Lazio è la prima regione italiana per aumento del numero di imprese registrando una crescita di 9.206 attività. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Unioncamere-Movimprese sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel 2019. La crescita delle imprese nel Lazio è distribuita su tutto il territorio, tutte le province, infatti, presentano una crescita del numero di imprese positiva e superiore alla media nazionale