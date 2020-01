Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

2019-nCoV: ISTITUITA TASK FORCE SERVIZIO SANITARIO PER PROCEDURE OPERATIVE

Si è insediata oggi all’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio la task force del Servizio sanitario regionale per la gestione delle modalità operative sul Coronavirus (2019-nCoV) successive alle indicazioni del Ministero della Salute. Ci sarà un aggiornamento giornaliero per coordinare le modalità operative secondo i protocolli di gestione emanati. Al momento non c’è alcun allarme ma l’attenzione è alta