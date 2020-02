CONTENUTI DELLA PAGINA

AGRICOLTURA: L’ORTOFRUTTA DI QUALITA’ DEL LAZIO AL FRUIT LOGISTICA DI BERLINO





La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa a Fruit Logistica, la più grande fiera internazionale dedicata al settore dell’ortofrutta in programma a Berlino fino al 7 febbraio allo spazio espositivo di Messe Berlin (Hall 4.2 stand C 07. Durante le giornate fieristiche i visitatori dello stand Lazio potranno infatti intraprendere un viaggio tra sensazioni visive, olfattive e percettive