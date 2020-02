CONTENUTI DELLA PAGINA

RIGENERAZIONE URBANA: PROTOCOLLO D’INTESA CON ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E ATER





Promuovere e diffondere l’uso dei concorsi di progettazione per sostenere i processi di rigenerazione urbana. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Ordine degli Architetti di Roma e Ater regionali. Il protocollo rappresenta un ulteriore riconoscimento istituzionale alla procedura concorsuale, quale strumento indispensabile per il governo delle trasformazioni del territorio