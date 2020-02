CONTENUTI DELLA PAGINA

LAVORO, EQUO COMPENSO: OPERATIVA LA LEGGE REGIONALE PER 175 MILA LAVORATORI





Da oggi i professionisti che lavorano nella Regione Lazio hanno la garanzia che la loro prestazione sia ripagata con i criteri dell’equo compenso. Abbiamo così vietato per legge il ricorso all’utilizzo di clausole vessatorie nei contratti d’incarico o di eccessivi ribassi nei bandi della regione e delle sue partecipate