BIT: GRANDE SODDISFAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE





Si è appena conclusa la tre giorni milanese della Borsa Internazionale del Turismo, una delle più importanti fiere del settore turistico internazionale che ha raggiunto quest’anno il suo 40° anniversario. BIT Milano 2020, nella centralissima location di Fiera Milano City, ha rappresentato senza dubbio un’opportunità unica per presentare agli operatori dei mercati internazionali i tantissimi aspetti innovativi che rendono la Regione Lazio competitiva sul mercato globale