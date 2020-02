CONTENUTI DELLA PAGINA

LOCANDA DEI GIRASOLI: LA REGIONE SOSTIENE UN MODELLO UNICO DI INCLUSIONE SOCIALE





Il presidente, Nicola Zingaretti, ha visitato questa mattina la Locanda dei Girasoli nata nel quartiere Quadraro a Roma nel 1999, su iniziativa di alcuni genitori di ragazzi e ragazze con la sindrome di down, con l’obiettivo di realizzare percorsi di lavoro stabile e dare dignità e autonomia alla persona nella sua globalità. La Regione Lazio attraverso l’Arsial, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, ha deciso di sostenere questa esperienza grazie a un accordo che unisce solidarietà, integrazione, occupazione e buona tavola con le eccellenze alimentari regionali