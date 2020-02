CONTENUTI DELLA PAGINA

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO DI MATTARELLA A TIZIANA RONZIO





Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: tra i 32 ‘eroi civili’ ci sia anche Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Più Bella. Con la sua associazione Ronzio ha avuto il merito di sperimentare nuovi percorsi di cittadinanza in grado di sviluppare una nuova narrazione di Tor Bella Monaca fatta di testimoni di legalità e responsabilità che a partire dalla cultura e dalla partecipazione stanno ricostruendo quel senso di comunità che si contrappone alla presenza di spaccio, degrado e abbandono