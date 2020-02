CONTENUTI DELLA PAGINA

PRESENTATO IL PIANO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. IN CAMPO 18 MILIONI





Presentato alla diplomazia internazionale e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale il Piano Regionale per l’Internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021. In campo 18 milioni di euro di cui 15 milioni finanziati dal POR FESR 2014-2020 per interventi diretti e tre milioni di risorse regionali per gli interventi indiretti destinati all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Due i bandi che, in questo quadro, si apriranno a breve.