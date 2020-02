CONTENUTI DELLA PAGINA

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SU COLLEGATO AL BILANCIO





Un provvedimento che interviene in diversi ambiti della legislazione regionale dal paesaggio e dall’urbanistica, alla cultura e allo sport fino ai servizi alla persona e a interventi per la crescita e per ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti locali, con un pacchetto di norme volte a contrastare l’emergenza abitativa. Oltre ai 22 articoli che compongono la legge, sono stati aggiunti 156 commi al maxi emendamento della Giunta