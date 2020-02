CONTENUTI DELLA PAGINA

INTESA CON REGIONE TOSCANA PER TRATTAMENTO RIFIUTI DI ROMA

La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera per l’intesa con la Regione Toscana, che consentirà il conferimento e il trattamento per i prossimi 7 mesi di circa 13.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati nei due impianti toscani contrattualizzati dall’azienda Ama