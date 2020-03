CONTENUTI DELLA PAGINA

MOBILITÀ: FIRMATO PROTOCOLLO LAZIO-ABRUZZO PER POTENZIAMENTO FERROVIA ROMA PESCARA





L’obiettivo dell’accordo è la valutazione e la definizione di soluzioni progettuali per interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento ferroviario tra le città di Roma e Pescara e, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra Pescara e Chieti e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma – Avezzano. Favorire lo sviluppo di questa linea ferroviaria rappresenta un’opportunità di crescita sia per la Regione Lazio che per la Regione Abruzzo