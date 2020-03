CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: INCONTRO IN REGIONE CON I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE





Assessori e consiglieri della Regione Lazio hanno incontrato nella giornata di ieri i rappresentanti delle categorie produttive per fare il punto della situazione sul Coronavirus e gli impatti sulla tenuta dell’economia regionale. Da parte sua la rappresentanza regionale ha sottolineato che tutte le segnalazioni del mondo produttivo saranno tenute attentamente in considerazione e riportate anche al Governo. In tempi brevi ci sarà un nuovo incontro per aggiornare tutti sulla situazione