CONTENUTI DELLA PAGINA

UN ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE





Un accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Tribunale Ordinario di Roma e Università La Sapienza per assicurare un’azione più efficace e utile all’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale. Il protocollo prevede il coordinamento dell’azione giudiziaria, sociale e sanitaria per favorire interventi di integrazione e supporto rivolti alle persone entrate nel circuito penale