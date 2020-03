CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: PRIORITÀ GARANTIRE LA SICUREZZA OPERATORI E POTENZIAMENTO TERAPIA INTENSIVA

In questo momento la priorità è garantire il rispetto di tutte le procedure di sicurezza per evitare eventuali quarantene al personale sanitario e attuare immediatamente la 1° fase del potenziamento delle terapie intensive con 77 posti dedicati. Sono in arrivo dalla Protezione civile 600 mila mascherine, 20 mila tute e 5 mila occhiali protettivi sanificabili e ogni giorno alle ore 12 le Asl devono comunicare alla direzione regionale l’andamento delle scorte di magazzino