CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: ATTIVATA CABINA DI REGIA PER IL SETTORE TRASPORTI

Attivata nel Lazio una Cabina di Regia regionale che prevede anche il coinvolgimento di sindacati, associazioni datoriali, amministrazioni locali e aziende del settore per garantire il trasporto pubblico in condizioni di massima tutela per lavoratori e utenti