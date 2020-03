CONTENUTI DELLA PAGINA

CENTRI PER L’IMPIEGO: IL SERVIZIO A CITTADINI E IMPRESE CONTINUA AL TELEFONO E VIA MAIL





L’attività degli uffici e alcuni servizi al pubblico dei centri per l’impiego continuano al telefono e via mail. i servizi che continuano a essere erogati sono: i certificati storici, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, rilascio di certificazioni, le candidature per le preselezioni gestite dai Centri per l’Impiego, il servizio di consulenza alle aziende