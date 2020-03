CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: ACCORDO ATER ROMA CON C.R.I. PER CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI E ALIMENTI

L’assessorato alle Politiche Abitative della Regione Lazio e l’Ater di Roma hanno sottoscritto un accordo con la Croce Rossa Italiana per attivare, da oggi, un servizio di consegna dei farmaci e della spesa alimentare a domicilio per le persone in maggiore difficoltà che abitano nelle case popolari Ater