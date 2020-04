CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: CORVIALE SI ILLUMINA DEL TRICOLORE





Insieme ai palazzi e ai monumenti della Regione Lazio, del Campidoglio e delle Istituzioni nazionali, anche la periferia di Roma si illumina del Tricolore come simbolo di unità e di cordoglio comune per il dramma delle vittime del Coronavirus. Da questa sera si illumina con le luci del Tricolore l’edificio di Corviale, un luogo simbolo delle periferie della Capitale