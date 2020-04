CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: ACCORDO CON I SINDACATI, NIENTE CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI





Cotral non farà riscorso alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Azienda e organizzazioni dei lavoratori – Fit Cisl, Ugl, Uil e Filt Cigl - hanno definito ieri (2 aprile) in un importante accordo sindacale le azioni di salvaguardia necessarie a superare l’emergenza senza ricorrere a strumenti straordinari di sostegno al reddito attraverso l’accesso al fondo bilaterale di solidarietà del trasporto pubblico