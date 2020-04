CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE COMUNE DI CELLENO





Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza su proposta del responsabile dell’Unità di Crisi COVID-19, Alessio D’Amato in merito alle ulteriori misure restrittive nel comune di Celleno (VT) dopo i recenti casi riferiti al cluster della casa di riposo Villa Noemi