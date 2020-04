CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: VISITA AL COVID HOSPITAL TOR VERGATA





Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato ha visitato il COVID Hospital di Tor Vergata. Ad accoglierli il direttore generale del Policlinico di Tor Vergata, Tiziana Frittelli