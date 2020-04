CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: VISITA SISP DELLA ASL DI RIETI





Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha visitato il SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) della Asl di Rieti, accompagnato dal Direttore Generale Marinella D’Innocenzo, dal Direttore Sanitario Gennaro D’Agostino, dal Direttore Amministrativo Anna Petti e dall’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato