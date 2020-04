CONTENUTI DELLA PAGINA

BONUS AFFITTI: LA REGIONE TRASFERIRÀ SUBITO RISORSE PER OLTRE 12 MLN AL COMUNE DI ROMA

Per aiutare il Comune di Roma ad accorciare i tempi ed assegnare al più presto le risorse agli inquilini che ne hanno diritto, la Regione Lazio trasferirà subito i fondi previsti per la Capitale, pari ad oltre 12 milioni di euro, senza aspettare la pubblicazione dell'avviso da parte del Campidoglio