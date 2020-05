RIPARTIRE SICURI: LE PRIME INDICAZIONI PER LA RIPRESA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

Presentate le prime indicazioni e proposte con cui il Lazio si prepara ad affrontare la fase di progressiva riapertura, sempre con la massima attenzione al contenimento del contagio, alla sicurezza delle persone e alla coesione dell’intero sistema

02/05/2020 -

In particolare, il Piano Lazio è basato su 5 pilastri

1. PRUDENZA: L’EMERGENZA NON È FINITA

PROTEZIONE

3. PREVENZIONE

PICCOLI PASSI

PROGETTUALITÀ

, sempre con la massima attenzione al contenimento del contagio, alla sicurezza delle persone e alla coesione dell’intero sistema.- gradualità- analisi continua dell’andamento dei nuovi casi- fattore R0 (numero di riproduzione di base)- precauzioni sanitarie, ambientali e comportamentali- responsabilizzazione dei cittadini- utilizzo di mascherine in ambienti chiusi e nei luoghi accessibilial pubblico e/o in cui si viene a contatto ravvicinato con altre persone- uso gel disinfettante e presenza distributori- lavaggio frequente delle mani- distanza fisica di almeno 1 metro- divieto di assembramenti- possibili barriere idonee nei luoghi di lavoro con spazi limitati- igiene e sanificazione dei localiDUE PRINCIPALI STRUMENTI:1) rilevazione della temperatura corporea2) misurazione saturazione ossigeno- monitoraggio e attenta verifica degli effetti di ogni passo (decreto Speranza 30 aprile 2020)- indicazioni per i settori già attivi o che partiranno il 4 maggio- prime indicazioni per le attività al momento chiuse, che saranno oggetto di concertazione con le parti datoriali, sindacali ed enti localiCICLO DI INCONTRI PROGRAMMATI:• oggi pomeriggio: Sport, che per alcune attività potrà ripartire già lunedì (definizione delle regole di sicurezza per consentire l’allenamento individuale agli atleti dei giochi di squadra)• lunedì: Stagione balneare, con comuni costieri, capitanerie e prefetture• martedì: Negozi e botteghe (con focus su abbigliamento, food e servizi alla persona)• mercoledì: mercati e commercio su aree pubbliche• mercoledì: produzioni cinematografiche• giovedì: Stagione balneare, con associazioni balneari• venerdì: Stagione balneare, con Anci e comuni lacualiIN PROGRAMMAZIONE INCONTRI CON TUTTI GLI ALTRI SETTORI (TRA CUI: CENTRI COMMERCIALI; TRASPORTI, EDILI E INDUSTRIE)- confronto continuo con il mondo produttivo per programmare la progressiva ripresa delle attività- monitoraggio e verifica andamento epidemiologico- vaccinazione anti influenzale obbligatoria per gli over 65, per gli operatori sanitari e per tutta la popolazione più vulnerabile, in vista della prossima stagione“Io credo che il rischio per la democrazia è nel rischio dell'aumento delle diseguaglianzesociali, nella crescita possibile dell'esclusione e nel rischio che milioni di persone, in primis le donne, si sentano sole, tradite e abbandonate e credo che per questo motivo dobbiamofare di tutto per sconfiggere il virus, e in fretta dobbiamo ricostruire una prospettiva di sviluppo e di rinascita italiana ed europea. Come realizzare questa rinascita è l'unicodibattito che mi interessa e che ha una sua dignità“- così il presidente,“Abbiamo pensato la ripartenza in base a 5 punti: prudenza, protezione, prevenzione, piccoli passi e progettualità. Tutto gira intorno alla convinzione di aver superato la fase più difficile, ma non possiamo alleggerire i controlli e la tensione perchè le ricadute, se ci sono comportamenti non corretti, sono dietro l'angolo. Faremo un monitoraggio e un'attenta verifica di ogni passo prima di procedere al successivo". Lo ha detto il vicepresidente"La parola d'ordine è cautela e responsabilità. La progressiva riapertura non significa che ilvirus è stato sconfitto, questo accadrà quando ci sarà ilvaccino e il Lazio su questo è impegnato: a giugno ci saranno iprimi reclutamenti all'Istituto Spallanzani per testarlosull'uomo. Il Lazio è l'unica Regione che ha messo dei fondiimportanti sul vaccino per la lotta al virus e questo è unelemento assolutamente fondamentale"- così l'assessorealla Sanità ,