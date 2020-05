CONTENUTI DELLA PAGINA

CORONAVIRUS: 1,5MLN PER COMUNI LACUALI, SI AGGIUNGONO AI 6MLN DATI A COMUNI LITORALE

1,5 milioni di euro da destinare ai comuni lacuali per ampliare l’offerta delle strutture turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge. Il contributo sarà erogato al 30% in base alla popolazione residente nel comune e il 70% in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione nell’anno 2019