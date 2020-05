CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: DA TAVOLO DI VERIFICA CON MEF E MIN. SALUTE, OK ADEMPIMENTI 2018

Il Tavolo ha preso atto dell’importante miglioramento del risultato di gestione del IV Trimestre 2019 che chiude per la prima volta nella storia della Regione Lazio con un avanzo di 55,5 milioni di euro in netto miglioramento rispetto al consuntivo 2018 e questo ha consentito lo sblocco di metà della quota fiscale accantonata pari a 45,5 milioni di euro, la restante quota verrà svincolata all’esito del consuntivo