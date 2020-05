CONTENUTI DELLA PAGINA

AMBIENTE: APPROVATO IL PIANO TRIENNALE PER SALVARE IL BOSCO SUGHERETA SAN VITO

Approvato con un impegno di spesa di 160 mila euro, un piano d' azione triennale per salvare il bosco “Sughereta San Vito” nel territorio del comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina