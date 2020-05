CONTENUTI DELLA PAGINA

AL VIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI COMPLESSI ATER DEL TIBURTINO III





Inaugurato questa mattina il riavvio del cantiere che porterà al completamento di una serie di interventi nel quartiere Tiburtino III: i lavori prevedono la ristrutturazione di 10 alloggi, il completamento della scala O, la realizzazione di un ascensore esterno e le sistemazioni esterne dell’intero lotto con l’obiettivo di migliorare anche le prestazioni energetiche degli edifici