CORONAVIRUS: TAXI NCC: APERTE LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE





Tassisti e titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Ncc possono dal 29 maggio fare domanda per richiedere il contributo regionale una tantum e a fondo perduto da 800 euro; somma che, per i titolari di autorizzazione Ncc rilasciata nella Regione Lazio che ne abbiano più di una, può arrivare fino a un massimo di 2.000 €. A disposizione degli operatori del trasporto pubblico non di linea del Lazio ci sono complessivamente 8.800.000 €. Le domande andranno presentate entro il 29 giugno