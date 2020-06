CONTENUTI DELLA PAGINA

SPORT: DA REGIONE OK 3 MLN PER IMPIANTI NEI PARCHI DEL LAZIO

3 milioni di euro per impianti nei parchi del Lazio: i centri saranno realizzati nei principali parchi del Lazio e nelle aree naturali protette e saranno vicini a luoghi abitati o frequentati per turismo; minore impatto ambientale; e garanzia di successiva manutenzione affidata a soggetti pubblici o privati. I finanziamenti serviranno anche a ristrutturare, ampliare e migliorare gli impianti sportivi esistenti